Hans Kumpfmüller und die Gesangskapelle Hermann im Kunstmuseum

DARINGER Kunstmuseum Aspach , Marktpl. , 5252 Aspach AT

Am Freitag, dem 7. Oktober, um 20 Uhr gibt es im Daringer Kunstmuseum in Aspach einen besonderen Leckerbissen: Die Bibliothek Aspach lädt in Kooperation mit edition panoptikum zu einem Abend mit Hans Kumpfmüller und der Gesangskapelle Hermann ein. Der Eintritt beträgt 10 Euro, Karten gibt es im Vorverkauf bei der Raiffeisenbank Aspach.



Geboten werden außergewöhnliche Sprach- und Gesangskunst: Hans Kumpfmüller, Innviertler Sprachartist, liest aus seinem neuen Buch "mosdbianbambonsai. iwanachdex dogebuach". Die Gesangskapelle Hermann aus Wien bietet den optimalen musikalischen Rahmen. Denn die „Hermänner“ pfeifen zwar auf Instrumente, nicht aber auf den Dialekt.



Fotos: Andreas Mühlleitner