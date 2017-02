Helden im Hintergrund

16.02.2017, 12:09 Uhr

BEZIRK (tazo). Profisportler haben es gut. Nach jeder härteren Sporteinheit geht´s ab zum Masseur, der die müden Muskeln wieder wach knetet. Etwa in einem Fußballverein ist der Sport-Masseur ein wichtiges Rad. Nur mit ihm können sportliche Leistungen auch gut funktionieren. Für Walter Simmelbauer, sportlicher Leiter des SK Altheim, ist er ein wichtiger Bestandteil in einem gut funktionierenden Team und das Bindeglied zwischen Betreuer und Spieler. "So mancher Spieler vertraut ihm auf der Massagebank auch kleinere oder größere Sorgen an. Hier ist es dann vor allem auch wichtig, dass er menschlich in Ordnung ist da er oft auch als Psychiater bereitstehen muss.“ Das Tätigkeitsfeld eines Sport-Masseurs ist somit wirklich breit gefächert. Es umfasst vom Massieren über Tapeverband anlegen, Getränke zubereiten bis hin zur Erstversorgung am Spielfeld so ziemlich alles was zum Wohlbefinden der Spieler beiträgt. "Seit Beendigung meiner aktiven Fußballerkarriere betreue ich schon diverse Mannschaften. Aufgrund meiner Ausbildungen als Sportphysiotherapeut und Heil- und Krankenpfleger bin ich auch in der Lage eine sehr gute Erstversorgung am Spieler zu leisten", erzählt Manfred Dillenberger. Eine große Portion Leidenschaft und ein Händchen für diesen Beruf sind ein Muss. Nur ein guter Masseur ist auch ein Garant für sportliche Höchstleistungen. "Am Schönsten ist es für mich, wenn ich einen verletzten Spieler am darauffolgenden Spieltag wieder einsatzfähig bekomme."