Hochzeitstrend: Kunst am Schuh

PaintedLove® besucht die Hochzeitsmesse im LOKschuppen

Ein ganz besonderer Künstler zeigt seine Schmuckstücke am 15. Jänner 2017 von 10 bis 17 Uhr auf der Hochzeitsmesse LOKs Wedding in Simbach.Schuhe verraten viel über die Persönlichkeit des Trägers. Schuhe bemalt von Alexander Führer sagen aber noch viel mehr. Liebeserklärungen, romantische Zitate oder bildschöne Ornamente machen die von Hand bemalten Schuhe zum echten Hingucker.PaintedLove® beschäftigt sich mit handbemalter und individueller Schuhkunst. Spezialisiert auf Damenschuhe wird jeder Schuh, den der in Oberösterreich und in Wien lebende Designer Alexander Führer in die Hand bekommt, in ein einzigartiges Kunstwerk verwandelt. Ob persönliche Sprüche, die Namen zweier Liebenden oder einfach ein florales Dekor – mit seinem innovativen Schuhdesign sorgt PaintedLove® für einen neuen Trend, der perfekt zum modernen Hochzeitsdirndl oder zum klassischen Brautkleid passt.

Wer davon träumt, in wirklich einzigartigen Schuhen zu gehen oder einen wichtigen Tag mit Schuhdesign by PaintedLove® zu etwas ganz Besonderem machen möchte, kann den Designer am 15. Jänner hautnah auf der Messe "LOKs Wedding" in Simbach erleben. Hier zeigt er die ersten Schritte der Entstehung seiner Schuhunikate und erklärt, welche unbegrenzten Möglichkeiten es in Sachen Schuhdesign gibt.Als Highlight verlost der Künstler in Kooperation mit den Veranstaltern Iris Events & FestMeister ein Paar Schuhunikate um 13 Uhr auf der Hochzeitsmesse. Die Teilnahme ist via Facebook unter "LOKs wedding" bis 11. Jänner möglich.Fotos: Dayle Ann Clavin, Kristin Langholz, sensual-weddings.com