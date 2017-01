Am 4. März würde Franziska Jägerstätter ihren 104. Geburtstag feiern. „Wir verdanken ihr in gewisser Weise Franz Jägerstätter“, sagte Bischof Scheuer über sie. Ihre Bedeutung geht aber über ihren Mann weit hinaus. Die Glaubensstärke, der Blick auf das Wesentliche im Leben, ihr großer Mut und ihre Stärke in der Kriegszeit sowie danach, zur Entscheidung ihres Mannes und zu ihrer Familie zu stehen, zeichnen sie aus. Das Bildungszentrum Haus der Frau lädt gemeinsam mit dem Jägerstätter-Beirat und der Katholischen Frauenbewegung Oberösterreich zu einer Fahrt nach St. Radegund im Gedenken an Franziska Jägerstätter.

Programm

Die Fahrt zum Heimatort von Franziska Jägerstätter bietet Einblick in das Leben und den Glauben von Franziska. Die Kirche St. Radegund wurde 2016 innen neu gestaltet. Franz Jägerstätter hat aus Glaubensgründen den Kriegsdienst verweigert und wurde 1943 in Brandenburg ermordet. 2007 wurde er im Linzer Mariendom selig gesprochen.11 Uhr Besuch des Jägerstätterhauses - Tochter Maria Dammer begleitet durchs Hausca. 12 Uhr kleine Wanderung (20 Min) zur Kirche St. Radegund – Wer nicht gehen möchte, kann mit dem Bus fahren.ca. 12.30 Uhr Besuch der Kirche und des Grabes von Franz und Franziska Jägerstätter in St. Radegund.13 Uhr Mittagessen im Gasthaus Hofbauer.15 Uhr Andacht in der Pfarrkirche St. Radegund zum Gedenken an Franziska Jägerstätter mit Mitgliedern der Familie, Pfarrgemeinde und mit Pfarrer Steinkellner.Informationen und Möglichkeiten zur Anmeldung gibt es unter 0732/667026 oder hdf@dioezese-linz.at.