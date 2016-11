24.11.2016, 01:12 Uhr

Mama Pfau mit ihren Kindern (Poldi Lembcke)

Klage einer Pfauin über leeres Blendwerk

(Kommentar zu einem Beitrag von Poldi Lembcke)





Ach, liebe Kinder, lasst euch sagen,

es war nun schon vor vielen Tagen,

als euer Vater Rad geschlagen!



Mein Herz fing an, sich festzusaugen

an tausend schönen Pfauenaugen. -

DER musste wohl als Vater taugen!



Doch wie wir Pfauenhähne kennen,

begatten gerne sie die Hennen,

wonach sie gleich zu andren rennen!



Denn so ein Beau, der hält mitnichten

moralisch was von Vaterpflichten;

deshalb müsst ihr auf ihn verzichten!



Und sollte doch ein Kerl es wagen,

erneut ein Rad vor mir zu schlagen,

werde ich ihn zum Teufel jagen!



Mit Vehemenz möcht´ ich betonen,

es mög´ die Wirkung von Hormonen,

mich hoffentlich in spe verschonen!





Ferdinand REINDL

Gefällt mir