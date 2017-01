Musiker aus Passion

02.01.2017, 08:00 Uhr

Ein Leben ohne Gitarre ist für den Braunauer Milo Popovic nicht vorstellbar.

BRAUNAU, ST. PETER, EGGENFELDEN (ach). Seit 40 Jahren spielt Milo Gitarre. „Als ich mit 13 Jahren Jimi Hendrix rauf und runter hörte, wurde ich mit dem Musikvirus infiziert", erinnert sich Milo und lacht. Er besorgte sich eine alte Gitarre und versuchte einfach, die Songs nachzuspielen. Seither ist Musik ein fester Bestandteil seines Lebens. Rock und Blues haben es dem Autodidakten besonders angetan, nach Noten spielt er nicht. Bei mehr als zwei Dutzend CD-Produktionen wirkte der 53-jährige HTL-Fachschul-Absolvent mit. 2014 brachte er eine eigene CD mit dem Namen „Milo – best of Vol. 1“ heraus. Die Songs nahm er in seinem kleinen Tonstudio auf, wo auch geprobt wird.

Vielseitig

Milo ist zudem Mitglied zweier Bands. „Get back“, eine Band mit bayerisch-österreichischer Besetzung (Ursula Thumann, Charly Müller, Martin Simböck, Milo Popovic) tritt seit sieben Jahren mit Cover-Songs aus den 60-er Jahren auf. Weiters spielt Milo als einziger Österreicher in der „i-Bänd“, einer aufstrebenden Band aus dem bayerischen Eggenfelden mit. Das Besondere sind die in Mundart gehaltenen Texte und Kompositionen von Stefan Wählt, der sich bereits als Kabarettist des Duos „da Bertl und i“ einen Namen gemacht hat. Philosophisch, aus dem Leben gegriffen, von lustig bis melancholisch, beschreibt Milo Popovic die Mischung aus Rock, Pop und volkstümlichen Elementen. 2016 brachte die Band die CD „Glaub ned ois“ heraus. Mittlerweile wird bayernweit vor vollen Sälen gespielt, die Songs Tausende Male auf YouTube angeklickt. „Die Band spielt auf hohem Niveau, der fünfstimmige Gesang ist ein Qualitätsmerkmal“, erklärt Milo.Stolz ist der Vollblutmusiker auch auf seine neueste E-Gitarre, eine Handanfertigung seines Freundes und Musikkollegen Charly Müller (Miller Instruments) in kräftigem Grün, mit der er noch viel Zeit verbringen wird. Milo ist in einem sozialen Beruf tätig und lebt mit seiner Familie in St. Peter am Hart.