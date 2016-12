Silvester-Brauchtum

23.12.2016, 10:40 Uhr

Mythen, Sitten und Rituale gelten als Wegbereiter für ein gutes neues Jahr.



Glück komm herein

BEZIRK (ach). Am 1. Jänner ist das Jahr 2016 Geschichte. Damit man auch im neuen Jahr viel Glück hat, werden verschiedenste Bräuche gepflegt.Seinen Mitmenschen ein gutes neues Jahr zu wünschen ist wohl der am meisten verbreitete Brauch. Wer dazu noch einen Glücksbringer in Form von einem Schweinderl, einem Rauchfangkehrer, einem vierblättrigen Kleeblatt, einem Fliegenpilz oder einem Hufeisen überreicht bekommt, dem sollte das Glück im Jahr 2017 hold sein. Um Mitternacht wird traditionell mit einem Glas Sekt angestoßen. Ein Höhepunkt in der Silvesternacht sind Feuerwerke, die bei klarem Himmel vielerorts bestaunt werden können. Zudem darf das neue Jahr im Walzerschritt tanzend begrüßt werden. Ein weiterer Brauch ist das Neujahrsblasen. Örtliche Musikkapellen ziehen zwischen Weihnachten und Neujahr durch die Straßen und wünschen musikalisch „A guads Neichs“.

Unglück fernhalten

Manche Bräuche sind auf Aberglauben und Mythen zurückzuführen. Blei gießen etwa, bei dem die Zukunft vorausgesagt wird, ähnelt einem Orakel. Haus und Stall ausräuchern soll eine reinigende Wirkung haben und Unglück von Mensch und Vieh fernhalten. Weiters sollte in der Silvesternacht keine (weiße) Wäsche aufgehängt werden, weil diese sonst die „Wilde Jagd“, die in Raunächten ihr Unwesen treibt, dem Besitzer unter dem Jahr als Leichentuch zurückbringt.