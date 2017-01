Fettreduktion durch Kälte!

02.01.2017, 22:29 Uhr

Körperfett einfach wegfrieren !!!

Diesen Wunsch will dieerfüllen, besser bekannt unter dem Markennamen cooltech®! Promi Ärzte nennen das Verfahren bereits "the greatest thing ever".Dieeignet sich ideal zur Fettpolsterreduktion im Bereich der klassischen Problemzonen. Es ist das einzige nicht invasive (nicht operative) Verfahren zur Fettzellenreduktion, welches auf schnelle, schmerzfreie und sichere Art und Weise Fettgewebe durch Kälte entfernt.

Aber was genau versteht man unter Kryolipolyse?

Mehr als 1.000.000 Anwendungen mitsprechen für sich!Das Verfahren macht sich zunutze, daß Fettzellen von Natur aus sehr empfindlich auf Kälte reagieren und so zerstört werden können.Werden Fettzellen einer Kühlung ausgesetzt, kristallisieren die einzelnen Fett-Lipide in den Zellen und zerstören durch ihre neue spitze Form die Zellmembran von innen.Das dabei frei werdende Fett wird über Stoffwechselprozesse aus dem Körper transportiert bzw. verstoffwechselt. Die erste einstündige Sitzung ist meist so erfolgreich, dass eine weitere Sitzung unnötig wird. Je nach Umfang des Behandlungsareal und dem gewünschten Ergebnis können weitere Sitzungen im Abstand von vier Wochen durchgeführt werden.Anästhesie oder Schmerzmittel sind nicht nötig und in der Regel ist dieeine schmerzfreie Behandlung, ohne Einschränkungen im weiteren Tagesverlauf!