Braunauer Christkindlmarkt eröffnet

01.12.2016, 19:38 Uhr

Lob gab es für die vielen fleißigen Hände, die im Hintergrund alles vorbereitet und organisiert hatten. Bereits zuvor freute sich Tourismusobfrau Christine Baccili über das tolle Ambiente im Palmpark. Ihr besonderer Dank ging nicht nur an die vielen Sponsoren, sondern auch an den Bauhof der Stadt und die vielen Standbetreiber: "Wir haben mittlerweile immer mehr Anfragen und in diesem Jahr auch sehr viele neue Standbetreiber."

Insgesamt gibt es 45 Stände im Palmpark, die im Wechsel mit 60 Standleuten betrieben werden. Der Christkindlmarkt im Palmpark hat von 1. bis 4., 8. bis 11. und 15. bis 18. Dezember geöffnet. Die Öffnungszeiten lauten Donnerstag und Freitag von 16.30 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag von 14.30 bis 21 Uhr und Donnerstag (8. Dezember) von 14.30 bis 21 Uhr.