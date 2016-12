Drei Auszeichnungen für Doktorarbeit

18.12.2016, 10:56 Uhr

Mario Faschang hat die HTL Braunau in der Abteilung Elektronik, schulautonomer Lehrgang Bionik besucht und 2004 maturiert. Bereits in der HTL war für ihn der Umweltbereich aber auch das Thema Forschung von großem Interesse. Nach seinem Präsenzdienst hat Faschang an der TU Wien das Bachelor-Studium der Elektro- und Informationstechnik abgeschlossen und wurde, nach einem Auslandssemester an der Universitat Politècnica de Catalunya in Spanien 2011 und der Absolvierung des Master-Studienganges Computertechnik, mit ausgezeichnetem Erfolg zum Dipl.-Ing. spondiert.Faschang hat anschließend als Projektassistent am Institut für Computertechnik der TU Wien und als Wissenschaftler am Energy Department der AIT – Austrian Institute of Technology GmbH gearbeitet und in diesem Rahmen auch seine Dissertation zum Thema „Rapid Control Prototyping for Networked Smart Grid Systems Based on an Agile Development Process“ erstellt. Als Gastwissenschaftler verbrachte er drei Monate am OFFIS – Institut für Informatik in Oldenburg (D). „Die Arbeit in Norddeutschland hat mich in meiner Dissertation ein großes Stück weiter gebracht und die geknüpften Beziehungen halten weiterhin an“, sagt Faschang, der im Frühjahr 2015 seine Dissertation abgeschlossen hat und im Sommer 2015 zum Dr. techn. promoviert wurde.Dass seine Dissertation sowohl fachlich herausragend als auch thematisch für unsere Zeit sehr bedeutsam ist, beweisen die drei Preise, die er heuer im Herbst 2016 erhalten hat – beim Österreichs Energie Kongresses in Salzburg erhielt er den „Österreichs Energie-Preis 2016“, von INiTS, dem universitären Gründerservice wurde er gleich zwei Mal ausgezeichnet – einerseits erhielt er den GreenTech 2016 Award und andererseits den 1. Preis in der Kategorie Information & Communication Technologies.In seiner Dissertation beschäftigte sich der junge Techniker mit der Frage, wie Regelungssysteme für intelligente Niederspannungsnetze entwickelt, umfangreich getestet und betrieben werden können. „Diese – in bisher meist passiv betriebenen Niederspannungsnetzen neuartigen – Regelungssysteme können zum Beispiel dafür eingesetzt werden, Energie aus Photovoltaik-Anlagen genau dann zu verbrauchen, wenn diese lokal zur Verfügung steht. Somit können unsere Verteilnetze entlastet werden und mehr verteilte Erzeugungsanlagen aus erneuerbarer Energie installiert werden“, erklärt Faschang die Motivation seiner Arbeit. Der in der Dissertation vorgestellte Entwicklungsprozess zeichnet sich durch seine Agilität, das ist die Fähigkeit rasch auf sich ändernde Anforderungen reagieren zu können, und den hohen Testumfang aus. „Das umfangreiche Testen der entwickelten Regelungssysteme mit Hilfe gekoppelter Simulatoren ist zwingend erforderlich um Fehler erkennen zu können, bevor die Regelungssysteme in die kritische Infrastruktur Stromnetz installiert werden“ erklärt Faschang.Dass die Methode funktioniert, wurde bereits in drei Demoregionen in Oberösterreich und Salzburg unter Beweis gestellt. Durch den Einsatz der damit entwickelten Regelungssysteme konnte eine große Anzahl von privaten PV-Anlagen ohne teure Netzverstärkung in die lokalen Stromnetze integriert werden.Die HTL Braunau freut sich sehr über die großartigen Erfolge ihres Absolventen und gratuliert sehr herzlich zu den erhalten Preisen!