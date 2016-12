Ein Handtuch – unzählige Möglichkeiten

23.12.2016, 11:44 Uhr

Sie arbeitet nicht nach Vorlagen, Ideen kommen ihr wie von selbst und im Überfluss. Die gefinkeltsten Werkstücke bisher waren eine Henne und ein Gockel, erzählt sie. Seit rund zehn Jahren frönt sie nun schon dieser schönen Beschäftigung. „Die kreative Ader habe ich wohl von meinem Vater geerbt. Der war so ein Tüftler, Planer und „Mach-Alles“. Einmal etwas in den Kopf gesetzt, musste verwirklicht werden, was ihm auch immer gelang. Genauso geht es mir. Wenn ich einmal anfange zu basteln, möchte ich am liebsten gar nicht mehr aufhören. Dabei entstehen immer neue Ideen.“Ihre Exemplare wurden schon bei einigen Veranstaltungen gezeigt, zuletzt waren ihre Werke im Lengauer Gemeindeamt ausgestellt. „Dadurch werde ich auch wiederholt gebeten, dieses und jenes zu einem bestimmten Anlass, wie Geburtstag oder Hochzeit, zu basteln“, sagt Winkelmeier.Eine Arbeit, worauf sie besonders stolz ist, ist eine Goldhaube. „Man kann wirklich Alles aus einem Handtuch basteln. Aber oft sitzt man dann schon ein paar Stunden.“ Gerne erinnert sie sich an den Besuch einiger Kinder im Rahmen des Ferienprogrammes der Gemeinde Lengau. „Vor zwei Jahren war das. Ich ließ die Kinder einfache Stücke wie eine Maus oder eine Schnecke basteln. Die waren alle total begeistert.“