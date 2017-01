16.01.2017, 13:52 Uhr

Große Resonanz herrschte bei der Hochzeitsmesse am Sonntag im Lokschuppen. An zahlreichen Ständen konnten sich die Paare informieren, wie sie den schönsten Tag in ihrem Leben gestalten wollen.Zu sehen gab es unter anderem aktuelle Brautmoden für die Dame und den Herr und Eheringe in verschiedenen Ausführungen. Am Stand von Bianca Heue konnte man sich seinen Ehering sogar selbst schmieden.