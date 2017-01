Rotes Kreuz Braunau Mobiles Hospiz - EINLADUNG ZUM TRAUERCAFE

16.01.2017, 15:31 Uhr

Braunau am Inn: Rotes Kreuz | Zeit und Raum für trauernde MenschenDas Mobile Hospiz des Roten Kreuzes lädt wieder zum Nachmittags Café ein – das Trauercafe beginnt am 27.01.2017 von 15:00-17:00 Uhr.Wer von einem geliebten Menschen Abschied nehmen muss, erlebt, dass vieles nicht mehr so ist wie es war. Es ist eine schwere und manchmal auch eine sehr einsame Zeit, dabei kann der Austausch mit anderen Betroffenen sehr hilfreich sein.

Das Mobile Hospiz bietet einmal monatlich das Trauercafe an. Es ist für trauernde Menschen ein offenes und unverbindliches Treffen. Unabhängig wie lange der Verlust zurückliegt, unabhängig von Konfession, Alter und Nationalität.Das Cafe bietet Gelegenheit, sich mit anderen Trauernden in gemütlicher und geschützter Atmosphäre zu treffen, Kontakte untereinander herzustellen, sich auszutauschen, miteinander zu reden, zu schweigen, zuzuhören, Unbegreifliches in Worte zu bringen …oder auch gemeinsam zu lachen.Alle Besucher können sich frei entscheiden, ob sie sich aktiv am Gespräch beteiligen oder einfach nur zuhören wollen.Das Trauercafe soll ein geschützter Raum sein, wo sich Menschen treffen können, die ähnliches erlebt haben.Begleitet wird unser Trauercafe von ausgebildeten Trauerbegleiterinnen des Roten Kreuzes.Unsere Trauerbegleiterinnen haben ein offenes Ohr und ein offenes Herz, dies kann in der Trauer sehr hilfreich sein.“Eine Anmeldung ist keine erforderlich.Die nächsten Termine:27.Jänner, 24.Februar, 31. März, 28.April, 26.Mai, 30.Juni, 28.Juli 2017Regelmäßig jeden letzten Freitag im MonatVon 15:00 bis 17:00 UhrVeranstaltungsort:Rotes Kreuz Mattighofen5230-Mattighofen, Salzburgerstr.23aInformationen:Wenn Sie weitere Informationen haben möchten oder Ihren Besuch ankündigen wollen, dann wenden Sie sich bitte an die Hospizkoordinatorin Huber Barbara:Tel.: 07722/62264-14Handy: 0664 8234235Email: barbara.huber@o.roteskreuz.atWeitere Informationen über das Rote Kreuz Braunau erfahren Sie unter:http//www.roteskreuz.at/braunau undhttp//www.facebook.com/roteskreuz.braunau