22.11.2016, 16:47 Uhr

Rotes Kreuz Vorankündigung Lesung "Über Gott und die Wöd" 7. Dezember

Braunau am Inn: Rotes Kreuz | Das Mobile Hospizteam und die Gesunde Gemeinde Mattighofen / Schalchen

Zur Lesung

„Über Gott und die Wöd“

Mundartgedichte und Gedanken von Ursula Preenja



Die ihr zufließenden Gedanken sind von tiefem Glauben geprägt.

Auch sogenannte „Schicksalsschläge“ ließen sie nie an der Sinnhaftigkeit ALLER Ereignisse zweifeln.



So wurde es für sie eine heilsame Art, ihre Gedanken über die unterschiedlichsten Facetten des Lebens, aber auch über den Tod, niederzuschreiben.

Ansprechen möchte sie all jene Menschen, die sich ebenfalls über die Auswirkungen unseres Denkens und Handelns Gedanken machen.



Musikalische Umrahmung durch die Musikgruppe „la gioia“

Mittwoch, 07.12. 2016, 19:00 Uhr

Im Schloss/ Saal, Stadtplatz 1, 5230 Mattighofen

Der Eintritt ist frei



