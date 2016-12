Waldweihnacht der Pfadfinder

19.12.2016, 08:51 Uhr

Die besinnliche Weihnachtsfeier führte die Pfadfindergruppe auch heuer in den Lachforst.

BRAUNAU (ach). Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt trafen sich am Samstagnachmittag vor dem Vereinsheim 150 Pfadfinder, Eltern und Betreuer, um gemeinsam die alljährliche Waldweihnacht zu feiern.Die Gruppenleiter Thomas Mrnik und Birgit Falkner sprachen die Begrüßungsworte, bevor die Gruppe mit Fackeln ausgestattet zur Wanderung in den Lachforst aufbrach. Nach halbstündigem Fußmarsch trafen die Pfadis am Feierplatz nahe des Wildschweingeheges ein. Dort wurden sie von Obmann Johann Schaffer und einer Abordnung der Stadtkapelle Braunau, welche die Feier musikalisch umrahmte, empfangen. Die verschiedenen Altersgruppen der Pfadfinder bereicherten die Waldweihnacht mit Darbietungen zum diesjährigen Thema „Veränderung“. Weihnachtliche Lieder und Geschichten, ein berührendes Krippenspiel von Magdalena Stockhammer und ein heiterer Sketch wurden zur Freude der Anwesenden mit viel Engagement und Eifer vorgetragen. Auch Pfarrassistentin Dagmar Ruhm und der evangelische Pfarrer und Kurat Jan Lange brachten sich mit Beiträgen ein. Die Bedeutung von Weihnachten in Verbindung eines starken Miteinanders war deutlich spürbar, loderndes Lagerfeuer sorgte für romantische Stimmung. Zudem legten zwei Mädchen in feierlicher Atmosphäre das Pfadfinderversprechen ab und bekamen als Zeichen ihrer Zugehörigkeit ein Halstuch umgelegt.Nach der besinnlichen Feier ging es wieder zurück ins Pfadfinderheim, wo der Abend einen gemütlichen Ausklang fand.