20.12.2016, 00:39 Uhr

Wintermärchen

(Zu einem Beitrag von Marianne Robl)





Es war einmal ... vor langer Zeit,

da hat´s im Winter noch geschneit,

und alle Leute - Groß und Klein -,

die konnten über Schnee sich freu´n!



Es war so schön, wenn all das Land

unter der weißen Pracht verschwand,

der Winter uns die Hektik nahm

und alles still zur Ruhe kam.



Zuhaus - im heimeligen Nest -

warteten wir aufs Weihnachtsfest,

welches von allen uns im Jahr

das aller-aller liebste war!



In jener längst vergang´nen Zeit

herrschte noch die Bescheidenheit,

in der noch nicht - wie heut´ Kommerz -

vergiftete das Menschenherz!



Kein Wunder, dass der Winter flieht,

bei dem, was auf der Welt geschieht,

weil selbst den frost´gen Winter graust

vor Herzenskälte, die da haust!







Ferdinand REINDL

