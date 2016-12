103 Cannabispflanzen sichergestellt

16.12.2016, 13:49 Uhr

Ein 32-Jähriger aus Anif steht im Verdacht diese professionelle Anlage betrieben zu haben. Die Zucht umfasste insgesamt 103 Cannabispflanzen. Die Pflanzen standen in voller Blüte und waren kurz vor der Ernte. Im Zuge der Durchsuchung wurde noch 33 Gramm getrocknetes Cannabiskraut sichergestellt. Bei einer freiwilligen Nachschau in der Wohnung des 32-Jährigen wurden nochmals elf Gramm getrocknetes Cannabiskraut sichergestellt. Nach Abschluss der Erhebungen wird Anzeige an die Staatsanwaltschaft Ried erstattet.