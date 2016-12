2016: Immer mehr Unfalltote zu verzeichnen

23.12.2016, 09:55 Uhr

BRAUNAU. Die Zahl der Verkehrstoten ist in Oberösterreich heuer erneut gestiegen, macht der VCÖ aufmerksam. Acht Menschen kamen im Bezirk Braunau seit Jahresanfang bei Verkehrsunfällen ums Leben. Es braucht nicht nur verstärkte Maßnahmen gegen die Hauptunfallursachen zu hohes Tempo sowie Ablenkung und Unachtsamkeit. Auch mit mehr Discobussen, mehr Bahn- und Busverbindungen für Pendler und verbesserter Infrastruktur für Fußgänger kann die Verkehrssicherheit deutlich erhöht werden.

In drei Bundesländern ist heuer die Zahl der Verkehrstoten gestiegen, Oberösterreich zählt leider dazu, berichtet der VCÖ. Nach vorläufigen Zahlen sind 89 Menschen seit Jahresanfang bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen, und damit schon jetzt mehr als im gesamten Vorjahr nach endgültigen Zahlen. Zum dritten Mal in Folge ist damit die Zahl der Verkehrstoten in Oberösterreich gestiegen, im Jahr 2014 wurde mit 75 Verkehrstoten die niedrigste Opferzahl verzeichnet.