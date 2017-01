42. Funklehrgang im Bezirk Braunau abgehalten

29.01.2017, 10:31 Uhr

An den 3 Ausbildungstagen wurden den Lehrgangsteilnehmern Grundkenntnisse in den Themen Grundlagen des Funkens, Gerätekunde, Gesetzliche Grundlagen, die Aufgaben des Funkers im Lotsen und Nachrichtendiesnt sowie in der Kartenkunde erklärt und in Gruppenarbeiten vertieft.

Bei der abschließenden Wissensüberprüfung konnten alle Teilnehmer mit einem positiven Ergebniss abschließen und sind somit für den Erwerb des Funkleistungsabzeichen in Bronze berechtigt.Bei der Schlußfeier konnte OBR Josef Kaiser Ing. Alois Mühlbacher von der Energie AG und OBI Roman Wanitschka von der BTF Energie AG begrüßen. Er betonte die Wichtigkeit des Funks als Kommunikationsmittel und ermutigte die Teilnehmer, die begonnene Ausbildung mit den Funkleistungsabzeichen in den Stufen Bronze, Silber und Gold abzuschließen.Immer wieder nehmen auch Führungskräfte am Lehrgang teil, diesmal der Kommandant der FF Freihub, HBI Klaus Bubestinger.Vortragende und Ausbilder: HAW Josef Angelberger, OBI Roman Wanitschka, OAW Johannes Feichtenschlager, OLM Erika Weinberger, OLM Mag. Bettina Wengler, OAW Manuel Mühlbacher, BI Jürgen Regl, OAW Wolfgang Stockinger.Zum ersten Mal bildeten AW Stefan Priewasser und Bernhard Maier eine Gruppe aus.Im Rahmen des Lehrganges wurden alle Ausbilder in der neu überarbeiteten Station 4 der Funkleistungsbewerbe von OAW Feichtenschlager, der in der Arbeitsgruppe des LFK mitwirkte, geschult, um alle auf den neuesten Stand zu bringen