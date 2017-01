50 Jahre Poly Braunau: Im Februar wird gefeiert

04.01.2017, 20:03 Uhr

Als der Polytechnische Lehrgang im Schuljahr 1978/79 zum ersten Mal eine Berufspraktische Woche veranstaltete, gehörte er damit zu den Ersten im Land Oberösterreich.Im September 1989 übersiedelte der Polytechnische Lehrgang in die Kaserngasse 1.Eine wesentliche Verbesserung des Schultyps wurde im Schuljahr 1995/96 mit dem Schulversuch PL 2000 erreicht, bei dem sich die Schüler erstmals den Berufswünschen entsprechend in Fachbereiche einwählen konnten.

Im Herbst 1997 startete das Poly erstmals unter dem Namen „Polytechnische Schule“ (PTS) ins neue Schuljahr.Seit 2014 befindet sich die PTS im neuen Gebäude Auf der Schanz 8 mit zeitgemäßen Werkstätten und modernsten Funktionsräumen.Zur Zeit werden 87 Schüler in den Fachbereichen Metall, Elektro, Mechatronik, Bau/Holz, Handel/Büro, Dienstleistungen/Tourismus und Gesundheit und Soziales auf einen optimalen Einstieg in den Lehrberuf vorbereitet.Alle ehemaligen Schüler und Interessierte sind recht herzlich zur „50 Jahre Poly“-Feier am 9. Februar 2017, von 17 bis 19 Uhr, im Schulgebäude Auf der Schanz 8 eingeladen.Fotos: Poly Braunau