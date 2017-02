77000 Stunden für unsere Sicherheit

10.02.2017, 15:45 Uhr

Eindrucksvolle Leistungsbilanz der Feuerwehren des Abschnittes Wildshut, 78 Brandeinsätze, 524 technische Einsätze, 77000 geleistete Stunden sind nur ein paar Fakten über die erbrachten Leistungen des Jahres 2016.



17 Feuerwehren des Abschnittes Wildshut , zahlreiche Ehrengäste u.a. den Kommandanten der Feuerwehr Burghausen, Franz Haringer, Vertreter aus dem Bezirksfeuerwehrkommando, Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Kaiser, Bezirksfeuerwehrkurat Mag. Leon Sireisky, Bezirksfeuerwehrarzt Dr. Stefan Refle, Vertreter der Polizei und des Roten Kreuzes sowie die Bürgermeister der Gemeinden Geretsberg, Moosdorf, Haigermoos, Ostermiething, St. Pantaleon, St. Radegund und Tarsdorf konnte der Abschittsfeuerwehrkommandant des Abschnittes Wildshut, Brandrat Erich Forsthofer, bei der diesjährigen Abschnittstagung am 09.02.2017 in Geretsberg begrüßen.

Nach der Begrüßung der Ehrengäste und der Feuerwehrkameraden durch Brandrat Erich Forsthofer und nach dem Totengedenken richtete der Bürgermeister der Gemeinde Geretsberg, Johann Brunthaler, stellvertretend für alle Ehrengäste, seine Grußworte an die Teilnehmer.Anschließend präsentierte das Abschnittskommando Wildshut unter Brandrat Erich Forsthofer mit seinen Oberamtswaltern eine beeindruckende Bilanz über das abgelaufene Jahr 2016.Brandeinsätze 78 (2015 / 97)Technische Einsätze 524 (2015 / 416)Insgesamt wurden im Abschnitt Wildshut 77000 Stunden (2015 / 69658 Stunden) im Jahr 2016 für die Feuerwehrarbeit aufgewendet.Davon entfielen 10100 (2015 / 5300) auf Einsatzstunden.Ein besonderer Dank geht an die an die Feuerwehren Hochburg und Trimmelkam für die Durchführung der Abschnittsatemschutzübungen, an die Feuerwehr Moosdorf für die Veranstaltung der Feuerwehrjugendspiele und an die Feuerwehren Ernsting und Eggelsberg als Füllstationen für die Atemschutzflaschen.Als Dank für geleisteten Verdienste im Feuerwehrwesen wurden auch heuer wieder einige Personen ausgezeichnet werden:Valentin David, Bürgermeister der Gemeinde St. PantaleonHauptbrandinspektor Stephan Eder, Kommandant der Feuerwehr OstermiethingHauptbrandinspektor Johann Huber, Kommandant der Feuerwehr MoosdorfFeuerwehrjugendgruppe der Feuerwehr Tarsdorf für die Teilnahme am FeuerwehrjugendleistungsbewerbFeuerwehr Ach für die Teilnahme am WasserwehrleistungsbewerbHauptbrandinspektor Johann Stegbuchner, Kommandant der Feuerwehr GeretsbergBewerterverdienstzeichen in SilberBrandinspektor Manfred Schmidhammer, Feuerwehr OstermiethingHerzliche Gratulation an alle Ausgezeichneten.Am Ende der Abschnittstagung dankte Brandrat Erich Forsthofer allen Feuerwehren für die aufgebrachten Stunden zum Wohl der Allgemeinheit, der Polizei, den entsprechenden Verantwortlichen aus den Gemeinden, den bayerischen Kollegen und dem Roten Kreuz für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung.