Abba Revival beim Gymball

BRAUNAU. Ein Abba-Revival erlebten die Besucher des diesjährigen Gymballs, der – wie von den lokalen Medien angekündigt – am 13. Jänner im VAZ unter dem Motto „Matura mia – Abba was jetzt?“ stattfand.Insbesondere die Eröffnungstänze und die Mitternachtseinlage – allesamt Tribute an das Ballthema – lösten Begeisterung beim Publikum aus. Für tolle Stimmung sorgte aber auch die Band „Skydogs“, die zum dritten Mal in Folge den Braunauer Gymball musikalisch bestritt, und so wurde bis in die frühen Morgenstunden ausgiebig getanzt – natürlich nicht zuletzt zu Musik von Abba.