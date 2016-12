AMAG spendet für den guten Zweck

22.12.2016, 16:04 Uhr

Die Weihnachtsaktion mit 500 von AMAG-Lehrlingen gefertigten Weihnachtsengeln rundete das diesjährige soziale Engagement ab. Die Werkstücke wurden im Zuge des Sozialprojekts „Aluminium für soziale Zwecke“ unter Projektleitung von Heinz Schmied, AMAG-Mitarbeiter im Bereich Instandhaltung, vorgefertigt und durch die AMAG-Lehrlinge im Ausbildungszentrum (ABZ) Braunau fertiggestellt. Der Erlös der verkauften Weihnachtsengel geht direkt an die Lebenshilfe Braunau.„Die Bereitschaft unserer Mitarbeiter, Menschen in Notlagen zu unterstützen, ist groß. Mit der Aktion ‚Aluminium für soziale Zwecke‘ wollen wir ein wichtiges Zeichen für den Zusammenhalt setzen und den Menschen in der Lebenshilfe Braunau eine kleine Freude bereiten“, so Leopold Pöcksteiner, Leitung Strategie, Kommunikation und Marketing.

Heute am 22. Dezember wurde der symbolische Spendenscheck von Leopold Pöcksteiner an Heinrich Huemer, Leiter der Lebenshilfe Braunau, übergeben: „Wir freuen uns, dass die AMAG diese Spendentradition auch dieses Jahr fortführt. Unsere langjährige Zusammenarbeit mit der AMAG ist ein gutes Beispiel für gelebtes soziales Engagement.“