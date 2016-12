Atemschutzträger der FF Ach/Salzach üben in der Atemschutzstrecke in Burghausen

07.12.2016, 01:26 Uhr

So nutzten wir wieder die Gelegenheit um am 02.12.2016 in Burghausen mit zwei Trupps in der Atemschutzstrecke für den Ernstfall zu trainieren.Unter ständiger Kontrolle (diesmal von Seidl Johannes) hieß es in beengten Platzverhältnissen das Atemschutzgerät in völliger Dunkelheit ablegen,ein Hinderniss passieren und anschließend wieder aufnehmen, sowie die Fitness zum Beispiel bei der Endlosleiter unter Beweis zu stellen.Schmitzberger David und Prossegger Markus, bewältigten diese das erste mal.Und auch Walter Patsch war das erste mal mit dabei, um sich den "Käfig" einmal aus der Nähe anzuschauen und sich ein Bild vom Übungsgeschehen zu machen.