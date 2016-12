30.12.2016, 17:00 Uhr

Bedauerlich

Leider gibt es heuer in vielen Pfarrern sehr große Probleme, die Sternsinger-Aktion im gesamten Gebiet durchführen zu können. Es ist Tatsache, dass Kinder so wie viele Eltern die Gemeinschaft in der Kirche nicht kennen. Gemeinschaft jedoch hält Frieden, um den es auf unserer Welt nicht zum Besten steht. Gewachsene Gemeinschaft hält Frieden in der Gemeinde und ist Zeichen eines Miteinanders für andere. Ich war als Zwölfjähriger Sternsinger, damals hat man noch „Dreikönig“ gesagt und diese Aktion stand noch in Kinderschuhen. In Ministrantengewand, auf dem Kopf jeder eine Pappendeckelkrone, einem Stern, einer kleinen Schachtel mit Einwurfschlitz und einem Weihrauchfass und –schiffchen zogen wir Knirpse mit einer Begleitperson aus der Jugendgruppe fünf Tage stapfend durch hohen Schnee. Die im Laufe des Tages immer schwerer gewordenen Röcke tauten in den warmen Stuben auf. Im Laufe des ganzen Tages wurden diese Gewänder vom Saum bis schließlich zu den Schultern nass und nässer. Aber wir bekamen für den schönen, sogar zweistimmigen Gesang dort und da ein Häferl Tee und eine Schnitte Brot. Das Gemeinsame schmiedete uns zusammen, wir hatten uns an diesen Wintertagen auf den Wegen viel zu erzählen und kamen in viele gemütliche Stuben. Am Abend fielen wir zuhause ausgepumpt ins Bett. Am nächsten Tag wurde einer von uns – wir wechselten die drei Tage ab - als „Schwarzer“ mit Russ geschwärzt, das Gewand wieder trocken angezogen und mit Stern, Schachtel und Weihrauchutensilien in der Hand ersangen wir in einem anderen Gebiet der Pfarre für Kinder in fernen Ländern große Spenden, waren doch die Leute damals für Gesang und Besuch sehr aufgeschlossen.

