Bei uns "dahoam aufblian"

10.01.2017, 16:02 Uhr

BEZIRK (penz). Nach der Schnitzeljagd im Vorjahr steht bereits ein neues Projekt der LEADER-Region Oberinnviertel-Mattigtal in Kooperation mit der BezirksRundschau Braunau in den Startlöchern. Dieses Mal geht es um das Motto der LEADER-Region "dahoam aufblian".Getreu dem Leitspruch werden in den kommenden 37 Wochen Fotos und Impressionen aus den Gemeinden gesucht, die zeigen sollen, warum man bei uns aufblühen kann. Jede Woche werden die Bewohner einer Gemeinde der LEADER-Region Oberinnviertel-Mattigtal dazu aufgefordert, entsprechende Bilder einzusenden. Gesucht sind Aufnahmen von der schönen Landschaft, von besonderen Menschen, vom hiesigen Vereinsleben oder sportlichen Aktivitäten, aber auch von kulturellen Highlights oder vom Zusammenhalt in der jeweiligen Gemeinde.

Zur Sache

Diese können auf die LEADER-Homepage www.zukunft-om.at hochgeladen werden. Jeden Donnerstag beginnt dann die Abstimmungsphase. Hier sind alle dazu aufgerufen, die Homepage von LEADER oder die Facebook-Seite zu besuchen und für das beste Bild abzustimmen. Dafür hat man jedes Mal bis Sonntag Zeit. Welches Bild schlussendlich die meisten Stimmen erhält, wird in der Folgewoche in der Braunauer BezirksRundschau veröffentlicht. Die Gemeinden werden in alphabetischer Reihenfolge aufgerufen. Den Start der Aktion macht dementsprechend die Gemeinde Auerbach in der Kalenderwoche vier. Das Schlusslicht ist die Gemeinde Weng in der Kalenderwoche 40.Mitgliedsgemeinden der Region Oberinnviertel Mattigtal in alphabetischer Reihenfolge (Von KW04 bis KW40)Auerbach, Braunau, Burgkirchen, Eggelsberg, Feldkirchen bei Mattighofen, Franking, Geretsberg, Gilgenberg, Haigermoos, Handenberg, Helpfau-Uttendorf, Hochburg-Ach, Jeging, Kirchberg bei Mattighofen, Lengau, Lochen am See, Mattighofen, Mauerkirchen, Mining, Moosbach, Moosdorf, Munderfing, Neukirchen an der Enknach, Ostermiething, Palting, Perwang am Grabensee, Pfaffstätt, Pischelsdorf, Schalchen, Schwand, St. Georgen am Fillmannsbach, St. Pantaleon, St. Peter am Hart, St. Radegund, Tarsdorf, Überackern, Weng im Innkreis.