Beim Männergesangsverein Braunau geben die Frauen den Ton an

25.01.2017, 15:53 Uhr

24 Männer singen zur Zeit im Chor. Sechs Sangesbrüder kommen aus dem benachbarten Bayern. Seit September 2008 hat die musikalische Leitung des Männergesangvereines Lyra nun bereits eine Chorleiterin inne. Sofiia Weigang aus Braunau löste 2016 Monika Leitl, die aus persönlichen Gründen die Chorleitung zurücklegte, ab. Weigang studierte Chorgesang und Chordirigat sowie Sologesang und Kammermusik.

Neue Sänger sind willkommen

Im Jahresrückblick erinnerte Obmann Ernst Bigl an die verschiedenen im Laufe des Jahres erfolgreich abgehaltenen Veranstaltungen und bedankte sich bei Monika Leitl aus Simbach und der neuen Chorleiterin Sofiia Weigang sowie bei den Sängern für deren Engagement.2017 sind wieder verschiedene Veranstaltungen und Auftritte eingeplant. Dazu zählen der obligatorische Heringschmaus, die 1.-Mai-Wanderung sowie der Lyra-Ausflug. Ein „Hoangartensingen“, der Lieder-Nachmittag und die Teilnahme am „Platzlsingen“ anlässlich der Landesgartenschau in Kremsmünster ist angedacht. Muttertagsingen, Erntedankmesse, Allerheiligengesang am Friedhof, Adventsingen im Palmpark, in Simbach, in Haselbach, im Seniorenheim und die Rorate in der Stadtpfarrkirche sind wieder Fixpunkte des Lyra-Chorjahres.Vom Chorverband OÖ wurden die Sänger Alfons Detter, Walter Harwöck und Alfred Hernegger für 10-, 30- und 60-jähriges Singen ausgezeichnet. Den Sängern Norbert Mühlbacher und Johann Trauner wurde für ihren besonderen organisatorischen Einsatz im Verein das Verdienstzeichen in Bronze und Gold überreicht.Die Generalversammlung ernannte Walter Maier zum Ehrenmitglied und verabschiedete Franz Melchhammer nach 61 Jahren sängerischen Einsatzes bei der Lyra in den wohlverdienten „gesanglichen Ruhestand“.Im Vorjahr wurden 38 Proben abgehalten und 20 Veranstaltungen erfolgreich organisiert und gestaltet. Der Chor freut sich über neue Sangesbrüder, die Spaß am Singen und an der Geselligkeit haben. Probentermin ist jeden Donnerstag um 18 Uhr im Pfarrsaal der Stadtpfarre Braunau. Mehr Infos gibt es unter 07722/65028.Fotos: MGV Lyra