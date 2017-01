Betrunken in den Gegenverkehr gekracht

07.01.2017, 08:52 Uhr

Eine Braunauer Autolenkerin kam mit 2,28 Promille auf die Gegenfahrbahn.

HOCHBURG-ACH. Am Abend des Freitag, 6. Januar, war eine 30-jährige Frau mit dem Auto ihres Lebensgefährten auf der Wellhart-Landesstraße 501 unterwegs. In einer Rechtskurzve kam die Frau auf einer Fahrbahnkuppe auf die linke Straßenseite und prallte frontal in den entgegenkommenden Pkw eines 23-Jährigen aus Überackern. Er und Serien 26-jährige Beifahrerin wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Ein bei der 30-Jährigen durchgeführter Alko-Test ergab einen Wert von 2,28 Promille. Der Führerschein wurde abgenommen. Die Verletzten wurden nach Erstversorgung vom Roten Kreuz Riedersbach ins Krankenhaus Braunau gebracht.