Die Kehrseite von Weihnachten: Müllberge

19.12.2016, 20:00 Uhr

Obwohl am 24. und 31. Dezember geschlossen, haben die ASZ ausreichend geöffnet und sind für den Ansturm gerüstet.

BEZIRK (ebba). Die Zeit rund um Weihnachten und Silvester stellt immer eine Herausforderung für Müllabfuhr und Altstoffsammelzentren (ASZ) dar. Jetzt herrscht Hochsaison für den Müll. Aber nicht nur für den Verpackungsmüll, bestehend aus Geschenkspapier und Kartons. Auch Speisereste fallen bedeutend mehr an. "Übervolle Mülltonnen lassen sich jetzt kaum vermeiden. Alleine schon, weil nun viele Menschen Urlaub haben, also mehr Zeit zuhause verbringen, mehr kochen und so weiter", erklärt Georg Steidl, Verbandssekretär beim Bezirksabfallverband (BAV) Braunau.

Wohin mit Feuerwerk?

"Ich rate bei Lebensmitteln dazu, lieber regional einzukaufen. Das erspart CO2 und weite Transportwege." Bei der Verpackung weist er darauf hin, dass es beispielsweise Textilverpackungen gibt, die man wiederverwenden kann. "Man sollte aber nicht nur an die Verpackung denken, sondern auch an das Produkt!" So werden etwa besonders viele Elektro-Altgeräte in den Altstoffsammelzentren entgegen genommen. "Heutzutage verschenkt man neue Smartphones, obwohl das "alte" noch einwandfrei funktioniert. Da schadet es nicht, sich zu fragen, ob das wirklich notwendig ist", appelliert Steidl. Auch Computer oder Musikgeräte landen an Weihnachten zuhauf in den Sammelzentren.Noch gut erhaltene Gebrauchsgegenstände kann man in einem der drei Revital-Shops im Bezirk abgeben. "So lässt sich der Lebenszyklus von Produkten verlängern." Um Müll zu vermeiden, rät Steidl dazu, vor allem bei Lebensmitteln mit Hausverstand einzukaufen. Kein Problem stellt laut Steidl die Entsorgung von Christbaum und Adventkranz dar. "Daraus machen wir Kompost", erklärt er.Gerade einmal den Weihnachtsmüll zur Seite geschafft, klopft auch schon Silvester an die Tür. "Natürlich wird es dann wieder übervolle Glascontainer geben. Hier rate ich, die Flaschen wenn möglich eine Woche länger zuhause zu lagern."Dass alle ASZ am 24. Dezember geschlossen haben, ist nichts neues. Nun hat sich der Abfallverband aber auch entschlossen, am 31. Dezember zu schließen. "Es hat sich gezeigt, dass sich das von den Kosten her nicht rechnet. Die Leute haben an diesem Tag einfach was anderes zu tun, als ihren Müll zu entsorgen. Es ist zu wenig los", so der Umweltprofi.Ein wirkliches und vor allem ungelöstes Problem ist die Entsorgung von falsch gezündeten oder defekten Feuerwerkskörpern. Denn: "Wir Sammelzentren dürfen sie nicht mehr entgegen nehmen. Früher schon – eingelegt in ein Fass Wasser. Aber heutzutage gibt es Feuerwerk, dass selbst mit Wasser reagiert. Wir haben keine Bewilligung, es anzunehmen und müssen an die Polizei weiter verweisen." Die Anfragen seien jedoch sehr gering.2016 sind(ASZ) im Bezirk BraunauZwischen den Feiertagen sind alle ASZ zu den gewohnten Öffnungszeiten für Sie da. Diese finden Sie auf der Homepage www.umweltprofis.at oder via App "Abfall OÖ".Dashat folgendeMontag, 2. Jänner 2017, von 8 bis 12 UhrDonnerstag, 5. Jänner 2017, von 8 bis 17.30 UhrDer Bezirksabfallverband weist darauf hin, dass es zwischen den Feiertagen zu starkem Andrang kommen kann und dadurch längere Wartezeiten entstehen können.