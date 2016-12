Drogenhändler ausgeforscht

27.12.2016, 08:49 Uhr

Die Polizei forschte einen Suchtmittelhändler aus, der mehr als 1,6 Kilogramm Marihuana verkauft haben soll.

BRAUNAU. Eine Rauferei im September 2016 war Ausgangspunkt der polizeilichen Erhebungen. Ein Abnehmer war mit der Qualität des gelieferten Marihuanas nicht zufrieden und geriet deswegen mit seinem Lieferanten in Streit. Es folgten mehrwöchige Ermittlungstätigkeiten, die schließlich zum 21-jährigen Haupttäter aus Braunau führten. Um sein Vorgehen zu verschleiern, trat der Beschäftigungslose nicht unmittelbar mit den Endabnehmern in Kontakt, sondern bediente sich zweier "Läufer" (16 und 19 Jahre alt) aus Braunau. Diesen überließ er die Suchtmittel auf Kommission. Zwischen April und 21. Dezember 2016 soll er zumindest 1,6 Kilogramm Marihuana verkauft haben. Neben den beiden Läufern wurden 15 Abnehmer ausgeforscht und der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis angezeigt. Da der Hauptverdächtige an seiner Meldeadresse nicht aufhältig war und laufend den Aufenthaltsort zwischen Österreich und Deutschland wechselte, erteilte die Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis eine Festnahmeanordnung. Nach einem Hinweis konnte der 21-Jährige am 22. Dezember 2016 in der Speisekammer der Wohnung eines Mittäters gefunden und festgenommen werden. Er wurde in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert.