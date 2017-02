Ehepaar veruntreute Miettransporter

07.02.2017, 19:01 Uhr

Die Polizei fand schließlich heraus, dass die beiden Beschuldigten in der Zeit von 26. bis 30. Jänner in einem Braunauer Hotel nächtigten. Die Rechnung wurde jedoch nicht bezahlt. Weiters konnte ermittelt werden, dass das Ehepaar inzwischen in einem Hotel in Simbach (D) untergebracht war.

Aufgrund der Zusammenarbeit mit der bayrischen Polizei konnte das Ehepaar dazu bewegt werden, die Polizei in Braunau aufzusuchen. Dort gaben sie an, dass sie den Miettransporter nicht zurückgaben, weil sie von Wels nach Deutschland umziehen wollten, jedoch bislang keine Wohnung fanden und nicht gewusst hätten, wo sie ihre Einrichtungsgegenstände deponieren sollten. Der Miettransporter wurde dem Möbelunternehmen wieder zurückgegeben. Beide Beschuldigten wurden auf freiem Fuß angezeigt.