Ein Labor für Nachwuchsforscher

17.01.2017, 16:49 Uhr

SCHALCHEN (penz). Die Kindergartenkids von Schalchen haben allen Grund zur Freude: Dank der Unterstützung der FMV GmbH sowie der Gemeinde Schalchen konnte am 10. Jänner die allererste Spürnasenecke im Innviertel eröffnet werden. Das Labor mit 76 spannenden Experimenten soll den Forschergeist schon in jungen Jahren wecken. "Mithilfe der Spürnasenecke bringen wir Kinder bereits im Vorschulalter in Kontakt mit Naturwissenschaften und Technik", erklärt Forscher Konrad Steiner. Viele Aufgaben gilt es nun für die kleinen Spürnasen im Schalchener Kindergarten zu lösen. Was sind die Eigenschaften von Germ? Wie hoch ist ein Baum? Wie weit weg befindet sich eine Person? Diesen und weiteren Fragen können die Kids in verschiedenen Experimenten nachgehen. Ein besonderes Erlebnis für die Kleinen ist es, die Entwicklung und den Lebenszyklus der beiden Achatschnecken zu beobachten, die von nun an in einem Terrarium im Kindergarten gehalten werden.

Gespräche mit Lengau

Schalchens Bürgermeister Stefan Fuchs freut sich über die Bereicherung: "Das neue Forschungslabor stellt für unseren Kindergarten eine wertvolle Erweiterung des Bildungsangebotes dar." Es gibt insgesamt #+27 Spürnasenecken in Österreich, die meisten davon sind im Salzburger Raum angesiedelt. Derzeit sind auch Gespräche mit Lengau am Laufen.