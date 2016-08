Einbruch in Mehrzweckhalle

28.08.2016, 18:45 Uhr

Einbrecher stiehlt Getränke, Pommes, Fritteuse und Kaffee-Automaten.

RIEDERSBACH. 600 Euro Schaden richtete ein bislang unbekannter Täter bei einem Einbruchsdiebstahl in eine Mehrzweckhalle in Riedersbach an.Wie die Polizei mitteilt, drang der Täter nach Mitternacht am 28. August 2016 in die Halle ein und stahl unter anderem alkoholische und nicht alkoholische Getränke, Pommes Frites, eine Fritteuse und einen Kaffee-Vollautomaten. Am Vorabend fand in der Halle eine Veranstaltung statt. Der Einbruchsdiebstahl wurde in den Morgenstunden entdeckt und der Polizei gemeldet. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.