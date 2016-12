"Es ist immer eine besondere Wertschätzung"

23.12.2016, 11:18 Uhr

Regionaut Albert Sperl im Porträt

NEUKIRCHEN (ebba). Albert Sperl ist zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Bezirksfeuerwehrkommandos Braunau. Der 56-Jährige arbeitet bei Delphi in Mattighofen und ist Hauptamtswalter (HAW) bei der Feuerwehr. Vor zirka drei Jahren stieß er im Zuge seiner Pressearbeit auf die Regionauten-Plattform www.meinbezirk.at. Seitdem veröffentlicht er regelmäßig Beiträge auf dem Leserreporter-Portal der BezirksRundschau."Ich nutze den "Regionauten" zu 100 Prozent für Feuerwehr-Beiträge. Im Speziellen für die Bezirksarbeit der Feuerwehr. Ich berichte zum Beispiel über Bezirks- und Landesbewerbe, vom Funkwesen, der Wasserwehr und vieles mehr", erzählt er.

Dem Neukirchner gefällt an der Plattform in erster Linie, "dass ich alles reinstellen kann, was mir wichtig erscheint. Ab und zu schaue ich dann auch, wie viele Leser meine Beiträge haben. Ich denke, die Internetpräsenz wird generell immer mehr. Ich selbst, lese als Schichtarbeiter viele Zeitungen im Internet. Auch die BezirksRundschau lese ich gerne über das E-Paper, durch das man sich ganz einfach online durchklicken kann."Die Registrierung und das Ausfüllen des Beitragsformulares auf www.meinbezirk.at ist unkompliziert und benutzerfreundlich. "Nach ein paar Beiträgen, kommt schnell Routine rein. Online-Berichte kann man zwar auch bei anderen Zeitungen veröffentlichen, aber nur bei der BezirksRundschau werden sie auch in die Zeitung übernommen. Das finde ich toll! Für mich ist die BezirksRundschau ohnehin die Nummer eins in der Region, weil man hier viel mehr aus der Region und dem Bezirk liest, als anderswo."Zwei bis drei Berichte erstellt Albert Sperl durchschnittlich im Monat. "Es ist immer wieder eine besondere Wertschätzung, wenn es ein Bericht dann auch in die Printausgabe schafft. Es steckt ja auch Arbeit dahinter. Wenn man dann von Lesern darauf angesprochen wird, freut einen das schon."Sperl sammelt alle von ihm veröffentlichten Artikel in einer Mappe. "Das ist so ein Spleen von mir", schmunzelt er. "Ich schreibe gerne, mir macht die Pressearbeit und das Verfassen von Artikeln als Regionaut einfach Spaß."