Faschingsumzug verwandelt Stadtplatz in große Party

12.01.2017, 15:41 Uhr

Die bunten Gespanne treffen sich um 13 Uhr am Busbahnhof Braunau zur Aufstellung, ehe es gegen 13.30 Uhr in gewohnter Manier mit lauter Musik und ausgelassener Stimmung auf und über den Stadtplatz geht. Im Anschluss an den Umzug wird im Innenstadtbereich natürlich weiter ausgiebig gefeiert.

Die "InnWirte Braunau" freuen sich auch in diesem Jahr auf viele Besucher, schrille Kostüme und beste Laune. Interessierte Vereine und Gruppen, die sich am Umzug mit einem Gespann oder einer Formation beteiligen möchten, dürfen sich gerne direkt mit Organisator Christian Hofer unter info@gugg-lounge.at in Verbindung setzen.