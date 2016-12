FF Ach/Salzach bei der Atemschutzleistungsprüfung in Braunau

07.12.2016, 01:17 Uhr

So stellten sich am 19.11.2016 in Bronze:Fabian Wasner, Tobias Zadny und Manuel Wimmer der Leistungsprüfung in Braunau.Die Abnahme konnte natürlich! erfolgreich abgeschlossen werden, was mit dem Erhalt des Atemschutzleistungsabzeichen in Bronze belohnt wurde.Herzlichen Glückwunsch!

Kriterien für das positive Abschließen sind ein schriftlicher Test, Aufnahme vom schweren Atemschutz, Bewältigen einer Strecke, Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft.Diese Kriterien sind in einem eng gestecktem Zeitlimit zu absolvieren.Die FF-Tarsdorf ermöglichte durch Sommerauer Alois eine unter Bewerbsbedingungen real aufbereitete Übung um die Teilnehmer für die Prüfung fit zu machen.Dies ist auch nicht selbstverständlich und ich danke dir Alois nochmals für deine aufgebrachte Zeit!