Frei rödn und hoah singa

Aus Anlass des 125. Sterbejahres des Mundartdichters Josef Reischl lädt der Kulturverein Mauerkirchen KuMM zu einer Lesung der besonderen Art ein.



Erleben Sie einen Abend, der Sie ins 19. Jahrhundert versetzt und doch so viele Parallelen zu unserer Zeit herzustellen vermag.Dr. Martin Moser liest Geschichten und Gedichte des geborenen Mauerkirchners, der es meisterhaft verstand, in seinem Heimatdialekt seine Eindrücke über Land und Leute wiederzugeben. Josef Reischls Spezialität war es, Menschentypen zu charakterisieren, wobei es ihm nicht an Humor mangelte. So gewinnt man einen guten Einblick ins damalige Landleben.Mitgestalter des Abends sind das St. Georgener Bauernsextett und das Mauerkirchner Blockflötentrio. Sie werden mit oberösterreichischer Volksmusik den Abend bereichern.