Freies Lastenrad für Braunau kommt!

30.01.2017, 19:11 Uhr

Verein "Braunau mobil" die Anschaffung eines sog. freien Lastenrades, welches gratis für alle Braunauerinnen und Braunauer ausleihbar sein soll. Inzwischen bestätigt der Verein, dass das freie Lastenrad „Free Wheely“ kommen wird!Ab Montag, dem 03. April 2017, soll es gratis auf der Homepage des Vereins buchbar sein.

Anfängliche Fragen betrafen die Finanzierung, Ausstattung, Unterstellung und die Organisation des Verleihs. Auch die Frage, ob ein Lastenfahrrad überhaupt von der Bevölkerung angenommen wird bzw. ob das Interesse nach einem solchen Bike in einer Stadt wie Braunau überhaupt besteht kamen auf.Mittlerweile ist das Lastenrad mit E-Unterstützung angeschafft. In den kommenden Monaten wird nun das Verleihsystem weiter ausgearbeitet und getestet. Außerdem wird das Fahrrad mit Schriftzügen designt und mit Zubehör wie zum Beispiel einer Anhängerkupplung ausgestattet.Das Fahrrad soll tageweise ausleihbar sein. Abholbar ist das Rad – aller Voraussicht nach – bei Zagler´s Naturladen in der Salzburger Vorstadt in Braunau.Das Lastenrad wird gefördert vom Land Oberösterreich bzw. dem LEADER-Management und aus EU-Mitteln.Weitere Informationen zur Ausstattung des Rades und dem Buchungssystem sind der Homepage von Braunau mobil zu entnehmen.