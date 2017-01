Friedensbezirk hat ein eigenes Bezirkssymbol

05.01.2017, 10:25 Uhr

Gemeinsam mit den Vertretern der im Landtag vertretenen Parteien Hans Scharf, Franz Weinberger, Erich Rippl und Bürgermeister-Sprecher Franz Zehentner präsentierte Bezirkshauptmann Georg Wojak kürzlich dieses neue Logo, das der Aspacher Graphiker Armin Fellner konzipiert hat. „Es zeigt die paradiesähnliche Schönheit unserer Innviertler Landschaft, sowie die Kreativität und den Talentereichtum unserer Menschen“, schwärmt der Bezirkshauptmann. „Der Friedensbezirk und seine Beiträge in allen Gemeinden ist die einmalige Chance, uns mit dem Thema Frieden positiv in Szene zu setzen. Dieses Engagement schafft eine wohltuende Identität und ein Wir-Bewusstsein, wie man es in keinem anderen Bezirk findet“, zeigt Wojak die Vorzüge des Projekts auf.

„Schön ist, dass viele kluge und talentierte Menschen in unseren Gemeinden diese Arbeit unterstützen. Vor allem den Bürgermeistern, Gemeindebediensteten und unserem Bezirkshauptmannteam ist für viele gute Ideen zu danken“, freut sich Wojak und Bürgermeister-Sprecher Franz Zehentner ergänzt: “Acht Jahre läuft dieses Friedensbezirks-Projekt bereits sehr erfolgreich von Auerbach bis Weng. Wir Bürgermeister sind sehr froh, dass wir auf diesen Zug aufgesprungen sind, weil wir als Bezirk jetzt ein Alleinstellungsmerkmal in ganz Österreich haben.“