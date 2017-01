Gute Stimmung in Braunaus Wirtschaft

27.01.2017, 13:58 Uhr

Die Gründe für die positive Grundstimmung ortet Steidl zum einen in der Nähe zu Bayern und vor allem zum wirtschaftlich starken Salzburger Zentralraum sowie in der stetig wachsenden Bevölkerung im Bezirk. „Das steigert die Konsumnachfrage, was wiederum die Betriebe zu Investitionen animiert. Andererseits sind viele international tätige Großbetriebe auf unsere wirtschaftlich prosperierende Region aufmerksam geworden und investieren hier, was eine erfreuliche Konsum- und Investitionsspirale in Gang gebracht hat“, so Steidl. Auch, dass bei der Infrastruktur — nach jahrelangem Schattendasein — einiges abgearbeitet ist bzw. etwas weitergeht, hebt die Stimmung insgesamt und macht den Bezirk attraktiv als Betriebsansiedlungsstandort.Die meisten Neugründungen wurden in der Sparte Gewerbe und Handwerk mit 122 registriert, dahinter die Sparte Handel mit 91 und die Sparte Information und Consulting mit 39.