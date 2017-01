Halbe Million an Strafgeldern lukriert

30.01.2017, 15:42 Uhr

BH fördert das Gemeinwohl

Eva Gaisbauer, Leiterin der Sicherheitsabteilung in der BH Braunau: „Die Bezirkshauptmannschaft ist auch Verkehrsbehörde. Zu ihren Aufgaben zählen somit auch die Verhängung und Vollstreckung von Verkehrsstrafen.“„Unsere Bezirkshauptmannschaft ist bei ihrer Aufgabenvielfalt für nahezu alle Lebensbereiche zuständig. In erster Linie geht es uns um die Förderung des Gemeinwohls. So kümmern wir uns gemeinsam mit unseren Hilfsorganen von der Polizei auch um die Verkehrssicherheit. Wohin die Strafgelder gehen, bestimmt der Gesetzgeber. Denn unsere BH-Mitarbeiter haben bei ihrer Arbeit in diesem Aufgabenbereich nur die Verkehrssicherheit im Blick, aber nicht allfällige Einnahmen“, betont Bezirkshauptmann Georg Wojak.