Hitler-Haus: Gesetz für Enteignung im Nationalrat beschlossen

15.12.2016, 08:07 Uhr

Für das Gesetz stimmten SPÖ, ÖVP, Grüne und NEOS. Der Bund ist nun verpflichtet, Maßnahmen zu setzen, damit das Haus nicht zur Pilgerstätte für Neonazis wird. Ein Abriss dürfte allerdings nicht in Frage kommen. Was konkret mit dem Haus geschehen wird, wie es genutzt werden soll, ist weiterhin unklar.

Die bisherige Eigentümerin Gerlinde Pommer erhält eine Entschädigungszahlung. Wie hoch dieses ausfallen wird, steht allerdings noch nicht fest. Die Summe soll sich nach dem Eisenbahn-Entschädigungsgesetz richten.Historiker Andreas Maislinger hält an seiner Idee für ein "Haus der Verantwortung" weiter fest. "Wenn etwas anderes mit dem Haus gemacht wird, wird das das Problem der Stadt Braunau nicht lösen. Abgesehen davon gibt es meines Wissens nach keine Institution, die wirklich in das Haus einziehen will. Ich bin jedenfalls für einen ruhigen, sachlichen Aufklärungsprozess darüber", meint Maislinger. Weltweit, aber speziell auch in der Stadt Braunau, nehme die Unterstützung für sein "House of Responsibility" zu. "ÖVP-Gemeinderat Alexander Barth zum Beispiel spricht sich öffentlich für meine Idee aus."Mailsinger stellt sich ein internationales Gedenk- und Friedensprojekt vor: Das Haus der Verantwortung, das junge Menschen aus der ganzen Welt nach Braunau locken soll. Ein Haus, in dem zukünftige und ehemalige Gedenkdiener, Friedensdiener und Sozialdiener zusammenarbeiten und das sich auf drei Stockwerken den Themen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft widmet. Mehr Informationen zum Projekt und alle Unterstützer finden Interessierte auf facebook unter "Idea for a House of Responsibility in Braunau am Inn".