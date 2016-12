HLW Braunau besucht Thermen und Wellnessparadiese

05.12.2016, 21:19 Uhr

Im Ausbildungsschwerpunkt „Humanmanagement“ wird alljährlich auf die Reise gesetzt, um in der Praxis zu erleben, was in der Theorie vermittelt wird.Daher machten sich zwei der drei fünften Jahrgänge zu einer dreitägigen Thermenreise in die Süd-Steiermark auf, wo die Besichtigung der Riegersburg, die auf einem erloschenen Vulkan die Umgebung dominiert, auf dem Programm stand. Auch die Gedenkstätte neben der Burg, die an die gefallenen Soldaten und getöteten Zivilisten aus beiden Weltkriegen erinnert, wurde in Augenschein genommen.Danach war die Besichtigung der Stadt Fürstenfeld vorgesehen, anschließend ging es zu den zahlreichen Thermen der Region. In Bad Waltersdorf konnten sich die Jugendlichen nach einer kurzen Präsentation der Therme ausgelassen im Wasser tummeln und alle Angebote inklusive Pool-Cocktail genießen. Genächtigt wurde schließlich in Bad Sebersdorf.Tags darauf galt In Bad Gleichenberg das Interesse der kleinen, aber feinen Fachhochschule Joanneum, die eine fundierte Ausildung im Bereich Gesundheitsmanagement im Tourismus bietet. Diese gute besuchte FH erfreut sich deswegen großer Beliebtheit, weil nach Abschluss des Masterstudiums die Beschäftigungsmöglichkeiten in der Region zahlreich sind.Auf dem Weg zur Therme Loipersdorf lud die Berghofer Mühle in Fehring zu einer Zwischenstation und zur Verkostung der für diese Region so typischen Kürbiskerne ein.In Bad Loipersdorf schließlich durften die Schülerinnen und Schüler nach einer eindrucksvollen Präsentation der Therme ausgiebig alle Wellnessangebote nützen und sich ganz dem Element Wasser hingeben.Auch der Besuch einer Buschenschank mit einer zünftigen steirischen Jause und einem obligaten Glaserl Sturm durfte nicht fehlen. Dass auch der Musik, dem Gesang und selbst dem Tanz gefrönt wurde, ließ diesen Abend unvergesslich werden.Den Abschluss dieser dreitägigen Exkursion bildete die Besichtigung der Schokoladenmanufaktur Zotter, in der ausgiebig verkostet und genascht wurde. In Summa ein ereignis- und lehrreiches Angebot.