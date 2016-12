Internationale Kontakte und Alternativenergie - Jahresbericht der Schulpartnerschaft

29.12.2016, 07:09 Uhr

Zwei Ereignisse waren, was Kontakte und Beziehungen zu den Partnerschulen anbelangt, im abgelaufenen Jahr zentral – einerseits eine vierwöchige Reise nach Lira/Uganda in die Brother Konrad School und andererseits der Besuch der Direktorin und zweier Lehrer aus dem IPLS León in Nicaragua.Der Aufenthalt in Uganda war für die 14 Teilnehmer/innen eine besondere und prägende Erfahrung. Der Kontakt mit den Schüler/innen und Lehrer/innen in unserer Partnerschule, die Besuche zu Hause bei den Schüler/innen, aber auch das Leben in den Straßen und Märkten haben die HTLer/innen sehr beeindruckt – vor allem die große Gastfreundschaft, das Mitleben und Mitfeiern ist den Teilnehmer/innen in starker Erinnerung.Ein besonderes Erlebnis war auch der Besuch von drei Lehrer/innen aus dem IPLS im April. Dir. Hans Blocher hat Mitte April seine Kollegin Dir. Martha Lorena Calero Gonzales vom IPLS León/Nicaragua sowie Mayorga Maravilla Trancita Jenoveva und Edwin Ezequiel Montes Roque sehr herzlich an der HTL begrüßt. Unsere nicaraguanischen Gäste haben sowohl Firmen besucht (z.B. B+R, Borbet, ...) als auch diverse kulturelle Aktivitäten (Besuch Passaus, Salzburgs, Stift Reichersberg, Burghausen, …) getätigt. Kollegin Jenoveva hat einen Kurs in der Elektronik belegt und Kollege Montes Roque eine Schulung im Informatikbereich durchlaufen. Zentral war aber der freundschaftliche Kontakt sowohl in den Gastfamilien als auch in der HTL.Seit September 2016 laufen auch schon die Vorbereitungen für die kommende Nicaraguareise – im Juni 2017 werden rund 30 Personen nach Nicaragua aufbrechen und nach einer Rundreise durch Nicaragua in der Partnerschule unterschiedliche Projekte realisieren.Die Alternativenergie stand im Zentrum der Projekte, die 2016 abgewickelt wurden. In Uganda wurde in der Partnerschule während des Besuchs im Juli eine 5kW Photovoltaik-Anlage mit entsprechender Netzeinspeisung und Speicherung in Batterien umgesetzt. Die Beleuchtung und auch die Möglichkeit zur Handyaufladung ist dadurch gesichert. Gleichzeitig wurde eine Messanlage für Windkraft aufgebaut – wenn die Daten passen, wird im kommenden Jahr eine Kleinwindkraftanlage auf dem Schulgelände realisiert.In der Partnerschule in Nicaragua hat Daniel Schmidtner, ein HTL-Absolvent, im Rahmen seines Zivildienstes insbesondere bei der Betreuung und Wartung der Windkraftanlage und der Photovoltaikanlage mitgeholfen. Intensiv laufen die Vorbereitungen auf die technischen Projekte, die im Sommer 2017 während des Aufenthaltes in Nicaragua realisiert werden. So wird eine Photovoltaikanlage in einer Schule in Wawashang, im Osten Nicaraguas, installiert und in Betrieb genommen werden. Außerdem entsteht in der Partnerschule ein Bereich „E-Mobilität“: In einem ersten Schritt werden hier eine Solarladestation realisiert und jeweils zwei E-Bikes und zwei E-Fahrräder zu Demonstrations- und Schulungszwecken nach Nicaragua gebracht. Zusätzlich werden zwei CNC-Maschinen in unsere Partnerschule geliefert und in Betrieb genommen, eine größere Anzahl von PCs wird das Schulnetzwerk unserer Partnerschule verstärken.Einige kurze Stichworte zu weiteren Aktivitäten• Im Jänner wurde im Rahmen des Maturaballs wieder das Nica-Cafe aufgebaut – ein Begegnungsort nicht nur für viele ehemalige Nica-Reisende und gleichzeitig eine gute Möglichkeit Geld für die Schulpartnerschaft zu erarbeiten.• Mehrere Diplomarbeiten beschäftigen sich mit Themenstellungen, die für unsere Partnerschulen relevant sind – so ein Projekt zum Thema „Solares Kühlen“, das Überlegungen für eine alternative Klimaanlage behandelt.• Von Oktober 2015 bis September 2016 war Daniel Schmidtner Zivildiener in unserer Partnerschule in Nicaragua und betreute dort Projekte.• Andreas Dobler war bis Juni 2016 Zivildiener der Schulpartnerschaft in Braunau, seit Mitte September kümmert sich Johannes Stockhammer als Zivildiener um den Kontakt nach Lateinamerika und Afrika.• Intensiv werden Kontakte zu Firmen gesucht und aufgebaut, die bei einzelnen Projekten große Unterstützung leisten.• Die ARGE Schulpartnerschaft hat sich beim Wettbewerb „Spitzenschule 2016“ beteiligt und dort den 1. Platz in der Kategorie „Soziales“ erreicht.• Bei der Aktion „Punsch und Kekse“ wurden knapp 900,00 Euro für die Unterstützung ärmerer Schüler/innen erarbeitet.Dir. Blocher hat sich im vergangenen Jahr mehrfach bei den für die Schulpartnerschaft Verantwortlichen – insbesondere bei Werner Lengauer, Bruno Plunger und Evelyn Mayr – bedankt und vielfach die Bedeutung der Schulpartnerschaft, was sprachliches, kulturelles und soziales Lernen anbelangt, hervorgehoben.Download des Jahresberichts: Zum Jahresbericht der ARGE Schulpartnerschaft