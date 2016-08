Konzert-Picknick am Biergut in Wildshut

ST. PANTALEON. Manchmal ist es einfach Zeit für etwas Neues! Und deshalb hat man bei Stiegl beschlossen, das beliebte Konzert-Picknick, das bisher traditionell auf der Festwiese der Brauerei stattgefunden hat, heuer auf Österreichs 1. Biergut, dem Stiegl-Gut Wildshut, in der Nähe von St. Pantaleon zu veranstalten. Das Open-Air Event für Groß und Klein findet am Samstag, 3. September ab 13:00 Uhr statt. Gemeinsam mit der Philharmonie Salzburg laden die Brauer aus Maxglan zu einem außergewöhnlichen Musik-Erlebnis für die ganze Familie ein. Der Eintritt ist kostenlos!

Philharmonie Salzburg spielt im Freien



Anreise mit der Salzburger Lokalbahn

Termin, Daten und Eintritt

Unter der Leitung von Elisabeth Fuchs spielt die Philharmonie Salzburg bekannte Melodien der klassischen und der Unterhaltungsmusik. Eröffnet wird der Kulturnachmittag mit Antonio Vivaldis „Die Jahreszeiten für Kinder“, Dirigentin Elisabeth Fuchs wird das Stück kindergerecht moderieren. Die Kleinen müssen nicht wie im Konzertsaal still sitzen, sondern können sich ungezwungen zwischen den Picknickdecken bewegen und das Erlebnis im Freien genießen.Im Anschluss spannt das „Best of Klassik“ den musikalischen Bogen von Friedrich Smetanas „Die Moldau“ über Mozarts Klarinettenkonzert bis hin zu Symphonien von Ludwig van Beethoven. Danach sorgen Elisabeth Fuchs und ihr Orchester mit Klassikern der 70er und 80er Jahre für besondere Musikerlebnisse. „Das Konzert-Picknick war schon bisher immer ein Publikumsmagnet. Diesmal wollen wir den Besuchern Musikgenuss in einem ganz besonderen Ambiente bieten, und zwar inmitten der stimmungsvollen Naturkulisse unseres Bierguts in Wildshut“, sagt Stiegl-Inhaber Dr. Heinrich Dieter Kiener.Für alle, die von der Stadt Salzburg aus umweltfreundlich und bequem anreisen möchten, gibt es in unmittelbarer Nähe zum Biergut die barrierefreie Lokalbahn-Haltestelle „Gut Wildshut“, die im Stundentakt angefahren wird.Ab 13 Uhr: Einlass14:30 bis 15:30 Uhr: Familienkonzert16:30 bis 18:00 Uhr: Best of Klassik18:30 bis 19:45 Uhr: Musik der 70er und 80er JahreKonzert-Picknick in WildshutSamstag, 3. September 2016, ab 14.30 Uhr (Einlass ab 13 Uhr); Eintritt frei!Stiegl-Gut Wildshut, Wildshut 8, 5120 St. Pantaleon.Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt! Begrenzte Parkmöglichkeiten!Nähere Informationen rund um die Veranstaltungen gibt’s unter www.biergut.at , sowie telefonisch unter +43 (0)50 1492-1492.