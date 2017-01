Lesung „Worte der Heimat – Heimat der Worte“

31.01.2017, 12:03 Uhr

Omar Khir Alanam, ein Flüchtling aus Syrien, der vor ca. 2 Jahren nach Österreich kam und in Graz studiert, bereitete unerwartet vielen Besuchern einen gefühlvollen Abend.In Friedburg untergebrachte Flüchtlinge boten nach der Lesung erlesene Speisen aus ihrer Heimat an, die bei den Besuchern großen Anklang fanden, genauso wie die Lesung selbst.

Mag. Albert Ulrich, ein begnadeter Maler aus Friedburg spendete ein Bild, das auch das Flüchtlingsthema aufgreift. Der Erlös in Höhe von € 300,00 und diverser Spenden aus der Veranstaltung in Höhe von € 480,00 kommt hilfsbedürftigen Familien in der Gemeinde Lengau zu Gute.Die Lengauerin Lisa Eidenhammer, eine Studienkollegin von Omar Alanam, vermittelte diese Veranstaltung.Die Lesung war der erste Teil des geplanten „LEADER-Projektes“ das unter dem Titel „Vielfalt LEBEN“ weitere interessante Veranstaltungen nach Lengau bringen wird.Kons. Günther Pointinger, 24.1.2017