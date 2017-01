Mehr als 9500 Stunden im 2016 wurden von der FF Ach/Salzach ehrenamtlich geleistet

11.01.2017, 00:10 Uhr

Bei der Versammlung wurden auch 7 neue Jugendmitglieder angelobt, was sehr erfreulich ist und somit die Zukunft für die Freiwillige Feuerwehr sicherstellt.

So wurde im Jahr 2016 zu 58 Einsätzen ausgerückt, wobei die Kameradinnen und Kameraden der FF Ach 1120 Stunden ehrenamtlich und unentgeltlich leisteten. 38 Personen und 7 Tiere wurden aus einer Notlage gerettet.Es wurden über 50 Übungen und Schulungen in den verschiedensten Bereichen abgehalten, sowie 8 verschiedene Lehrgänge von 12 Kameraden besucht. An zahlreiche Bewerben und Leistungsprüfungen wurde teilgenommen und hierbei insgesamt 15 Leistungsabzeichen in den verschiedensten Feuerwehrbereichen erworben werden.Somit wurden 2016 mehr als 9500 Stunden von den Kameradinnen und Kameraden der FF Ach/Salzach geleistet!Erich Forsthofer (Abschnittskommandant Wildshut) sprach Dank und Anerkennung für die gezeigten Leistungen sowie die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Bezirks- und Abschnittkommandos aus und betonte die hohe Anzahl der Übungen.Mehr dazu ist unter www.ff-ach.at zu lesen.