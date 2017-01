01.01.2017, 12:08 Uhr

Mit Pfiff ins neue Jahr

Braunau am Inn: Veranstaltungszentrum | Dem schmissig interpretierten Einzugsmarsch aus dem „Zigeunerbaron“ von Johann Strauß folgte die Stiefmütterchen-Mazurka seines Bruders Josef, die von allen seinen „Blumen-Polkas“ zu den bedeutendsten und musikalisch wertvollsten gehört.

Mit feinem Legato, begleitet mit zartem Staccato führte dann mit orchestraler Staccato-Begleitung der in Braunau bereits als Erfolg versprechend bekannte Haustenor des Salzburger Landestheaters Franz Supper „Durch die Wälder, durch die Auen“ aus dem „Freischütz“. Ihm folgte aus demselben Werk die Sopranarie „Kommt ein schlanker Bursch“ aus der Kehle der lyrischen Sopranistin Katharina Woesner. Sehnsucht nach Ländern „Wo die Zitronen blühn´n“ und die leichtfüßig dargebotene Strauß-Polkageschichte „Vom Donaustrande“ aus der Operette „Der Carneval in Rom“ sowie das wunderschöne Duett „Komm mit mir ins Chambre separee“ aus der Operette „Der Opernball“ von Richard Heuberger schlossen den wahrscheinlich bewusst traditionell gehaltenen ersten Teil ab.

Der zweite Teil des 35. Silvesterkonzertes der Musikfreunde Braunau-Simbach brachte dann Zuversicht für das neue Jahr und zeigte, dass das Orchester mit Professor Markus Fohr am Dirigentenpult jederzeit traditionelle Musikstücke einbringen kann, die nicht vorgesehen waren. Die junge Sopranistin Katharina Woesner konnte trotz ihrer Halsschmerzen begeistern. Allerdings war es ihr verständlicher Weise nicht möglich, das gesamte mit ihr vorgesehene Programm zu singen. So sprang ihr Partner mit „Wenn es Abend wird (Grüß mir mein Wien)“ aus der Operette „Gräfin Mariza“ von Emmerich Kalman ein. Äußerst positiv ist anzumerken, dass das über 40 Personen umfassende Orchester dieses Mal sich den Solisten wohltuend unterordnete. Das spürte auch die junge Braunauer Solofagottistin Cornelia Ruthmann bei ihrer idyllischen Auslegung eines Teddybär-Spaziergangs in der Konzertpolka vom vor 140 Jahren in Pressbaum geborenen Johann Wilhelm Ganglberger. Auch ein dem Großteil des Publikums unbekannter „Musikfreundemarsch“ des vor 25 Jahren verstorbenen Herbert Heide bereicherte unvorhergesehen das Konzert. Der Berufsgeiger Herbert Heide war bis 1992 der musikalische Leiter der Musikfreunde, ehe Markus Fohr den Taktstock übernahm. Ein spielerischer Ohrenschmaus waren auch die weich gezupften Pizzicati der tiefen Streicher und der Harfe, zu denen das Orchester kräftigen „Pfiff“ hören ließ.

Leider hat auch dieses Jahr das Bemühen den Weg zu einem jüngeren Publikum wieder nicht gefunden. Dass das irgendwann der Fall sein wird, ist auch Herausforderung des Veranstalters, der aber fast fünfhundert Konzertbesucher/innen im großen Saal des Braunauer Veranstaltungszentrums wieder begeistert hat.

