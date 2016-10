Mopedauto gegen Gartenmauer geschleudert

01.10.2016, 15:37 Uhr

Ein Mopedautolenker wurde von einem Pkw abgeschossen und gegen eine Gartenmauer geschleudert.

BEZIRK. Wie die Polizei berichtet, fuhr am 30. September 2016 gegen 12:40 Uhr ein Mann aus Helpfau-Uttendorf mit seinem Mopedauto aus seiner Hausausfahrt links in die B147, Braunauer Straße Richtung Mattighofen ein. Ein 68-Jähriger aus Lengau dürfte dies übersehen haben und krachte in das Heck des Mopedautos. Dieses fiel zur Seite und wurde gegen eine Gartenmauer geschleudert. Der Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Krankenhaus Braunau am Inn eingeliefert.