Nach Sekundenschlaf in Gegenverkehr gekracht

31.12.2016, 11:52 Uhr

Sekundenschlaf war wohl der Grund für einen schweren Verkehrsunfall in Sankt Georgen am Fillmannsbach.

SANKT GEORGEN. Am Freitag, 30. Dezember war gegen 17 Uhr ein 56-jährigem Deutscher mit seinem 82-jährigem Vater auf der Lamprechtshausener Straße in Richtung Braunau unterwegs. In der Gemeinde Sankt Georgen am Fillmannsbach dürfte der Autolenker kurz eingeschlafen sein. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in einen entgegenkommenden Kastenwagen, der von einem 48-Jährigem aus Schwand im Innkreis gelenkt wurde. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden bei dem heftigen Aufprall unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden in das Krankenbhaus Braunau eingeliefert.